15 Kasım 2021, Pazartesi
Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz'un evinde şoke eden detaylar bulundu!
Ataşehir'de, Mimar Başak Cengiz'i kılıçla öldüren Can Göktuğ Boz'un evinin fotoğrafları ortaya çıktı. Evin oturma odasında duvarlara yapıştırılan A4 kağıtlarındaki yazılar ile masanın üzerindeki satranç, abaküs ve rubik küp gibi çok sayıda oyun aleti dikkat çekti. Duvara yapıştırılan kağıtlar arasında "herkes katil, kadın erkek, tartışma" gibi notlar da yer alıyor.
Giriş Tarihi: 15.11.2021 15:54 Güncelleme Tarihi: 15.11.2021 16:28
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