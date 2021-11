Başak Cengiz’i samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz’un evinde şoke eden detaylar bulundu!

SPOR VE CİNAYET NOTLARI

İstanbul'a eğitim için gelen Mimar Başak Cengiz, geçtiğimiz salı günü yolda yürürken Can Göktuğ Boz'un samuray kılıçlı saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti. Tutuklanan Can Göktuğ Boz (27) saldırıyı gerçekleştirdiği sokakta bulunan site önünde oturuyordu. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen Can Göktuğ Boz'un evinin içinden fotoğraflar ortaya çıktı.