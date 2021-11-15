Başak Cengiz’i samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz’un evinde şoke eden detaylar bulundu!

Yazılar Boz'un kilolarıyla ilgili sıkıntı yaşadığını ortaya koyuyor. Camları gazete kağıtları ile kapatılan odanın diğer tarafındaki duvarda ise, 'Birleştir, farklı amaçla kullan, benzet.' ,'İstanbul Avrupa bölgesinde herkes katil, kadın erkek, tartışma', 'Dünyada 50 kelime vardır.' 'Sinirle kol vurma, tuzak kuruyor.' gibi notlar olduğu görülüyor. Öte yandan odada bulunan masanın üzerinde ise çok sayıda bozuk para, sigara kutusu, satranç, jenga oyunu, rubik küp ve abaküs olması dikkat çekiyor.