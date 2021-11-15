Ukraynalı model Anzelika Srabiants'ın ölümünde flaş gelişme! TÜBİTAK devreye girdi
Ukraynalı model Anzelika Srabiants'ın balkondan düşüp hayatını kaybederken o anları kayda alan erkek arkadaşı Burak Ercan'ın "kasten öldürme" suçundan tutuklandığı soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. İşte haberin detayları...
Ukraynalı model Anzelika Srabiants (33) balkondan düşerek şüpheli şekilde hayatını kaybetmişti. O anları kayda alan Srabiants'ın erkek arkadaşı Burak Ercan'ın "kasten öldürme" suçundan tutuklandığı soruşturmada TÜBİTAK devreye girdi.
Ercan'ın "Kendisini bir anda balkondan attı, daha önce de bana intihar videoları göndermişti" ifadesinin ardından savcılık, ikilinin telefonlarının TÜBİTAK tarafından incelemesine karar verdi.
Savcılık, telefonlardaki fotoğraf ve videolar ile arama ve mesajlaşmaların tespitini istedi. Soruşturmadaki kritik soruların cevabı, TÜBİTAK'ın yapacağı inceleme sonucunda ortaya çıkacak.
'LÜTFEN' ÇIĞLIKLARI
İstanbul Sancaktepe'de köpek eğitmeni Burak Ercan ile birlikte lüks bir sitede yaşayan model Srabiants'ın, haziran ayında evin balkonundan düştüğü iddia adilmişti.
Ercan tarafından kayda alınan dehşet görüntülerinde Ercan'ın, "Bak ben bir şey yapmıyorum, come, come, come" dediği duyulurken, talihsiz kadının ise "please" (lütfen) çığlıkları dikkat çekiyor. "Kasten öldürme" suçundan tutuklanan Burak Ercan'ın cinayetle suçlanmamak için o anları videoya çektiği öne sürülüyor.
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