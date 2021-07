Ukraynalı model Anzelika Srabiants'ın ölümü mercek altında! Görüntüler bilirkişiye gönderildi

ÖLÜM ANI VİDEO KAYDINDA ÇIKTI

Anzelika Srabiants'ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, evdeki aramada bir miktar uyuşturucu bulundu. Yaşanan olayın ardından birçok gerçek de gün yüzüne çıktı. Onlardan en çarpıcısı Burak Ercan'ın dehşet anlarını kayda almasıydı.

O görüntülerde Ercan'ın, "Bak ben bir şey yapmıyorum, come, come, come" dediği duyulurken, talihsiz kadının ise "lütfen" anlamına gelen "please" dediği anlar ve çığlıklar dikkat çekti. Talihsiz kadının yere düştüğü andaki çıkan ses ise hafızalara kazındı.