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Dünyaca ünlü Ukraynalı model Anzelika Sraufant balkondan düşüp öldü! Sevgilisi Burak Ercan kurtarmak yerine bakın ne yaptı

'da yaşayan 33 yaşındaki Ukraynalı model 'ın balkondan düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin o sırada evde bulunan sevgilisi çıkarıldığı adli makamlarca "Kasten öldürme" suçundan tutuklandı. Şüpheli Ercan'ın hakimlik sorgusunda Ukraynalı modelin daha önceden de intihar girişiminde bulunduğunu söylediği ve balkondan kendisini aniden attığını iddia ettiği öğrenildi. Öte yandan iddiaya göre, gözaltına alınan Ercan, sevgilisi balkondan sarktığı sırada müdahale ederek tutmak yerine cinayet ile suçlanırım diye cep telefonuyla kayıt yapıyordu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.06.2021 Güncelleme Tarihi: 12.06.2021
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Dünyaca ünlü Ukraynalı model Anzelika Sraufant balkondan düşüp öldü! Sevgilisi Burak Ercan kurtarmak yerine bakın ne yaptı

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 'daki 'na getirilen şüpheli burada savcılığa ifade verdi.

Savcılık tutuklama talebiyle şüpheli Ercan'ı hakimliğe sevk etti.



ELLERİMDEN KAYIP DÜŞTÜ
Ercan'ın hakimlik sorgusunda 'ın uyuşturucu almak için M.A.'yı çağırdığını, o sırada evde ikisinin bulunduğunu ve birden Sraufant'ın kendisini balkondan aşağıya attığını iddia etti.

Şüpheli Ercan'ın "Balkonda ben kendisini tutuyordum ancak ellerimden kayıp düştü. Daha önce de intihar girişiminde bulunmuştu. Defalarca kez bileklerini keserek fotoğraflar attı" şeklinde beyanda bulunduğu öğrenildi.

Sabah'ın haberine göre, gözaltına alınan Ercan, sevgilisi balkondan sarktığı sırada müdahale ederek tutmak yerine cinayet ile suçlanırım diye cep telefonuyla kayıt yaptığı iddia edildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Burak Ercan'ın "Kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.

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