Kocası uykusunda öldürmüştü! Son sözlerini cezaevinde söyledi!
Karısını uyuduğu sırada boynundan bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan cani koca Adnan Soysal’ın yargılandığı davada karar çıktı. Cani koca Soysal, "Ben eşimi zevk alarak öldürmedim, onun çok sevdim, pişmanım" sözleriyle kendini savundu.
Sultanbeyli'de 7 Ocak 2021 tarihinde eşi Hatice Soysal'ı (39) uyuduğu sırada önce boynundan bıçaklayarak ardından boğarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Adnan Soysal (36) hakkında 'Eşi canavarca hisle veya eziyet çektirerek tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı.
SON SÖZLERİNİ CEZAEVİNDEN SÖYLEDİ
İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 3. celsesi bugün görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Adnan Soysal, cezaevinden katılırken taraf avukatlarıyla KADEM ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları da mahkeme salonunda hazır bulundu.
CUMHURİYET SAVCISI MÜTALAASINI VERDİ
Duruşmada Cumhuriyet savcısı mütalaasında, yapılan yargılama ve dosya kapsamındaki tüm deliller değerlendirildiğinde sanık Adnan Soysal'ın eşi Hatice Soysal'ı uyuduğu sırada boynundan be bileklerinden bıçaklayarak öldürdüğünü, maktulün olay yerinde hayatını kaybettiğini, otopsi sonucu alınan Adli Tıp Kurumu raporunda ölümün kesici alet yaralanmasına bağlı dış kanama sonucu meydana geldiğinin anlaşıldığını, maktulüm tırnaklarından alınan svaplar ve jiletteki parmak izleri incelendiğinde Adnan Soysal'a ait olduğunun belirlendiğini açıkladı.
'SANIĞIN SUÇU İŞLEDİĞİ ANLAŞILMIŞTIR'
Aynı zamanda mütalaada, sanık Adnan Soysal'ın eşini öldürdüğünü ve jiletle kendisini de öldürmek istediğini ikrar ettiği, 19 Ağustos tarihli raporda sanığın cezai ehliyetinin tam çıktığı, sanığın ikrarı ve tanık anlatımları bütün olarak değerlendirildiğinde sanığın maktulü boğazını keserek 'Nitelikli kasten öldürme' suçunu işlemiş olduğunun anlaşıldığından dolayı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.
'BENİM NİYETİM KENDİMİ ÖLDÜRMEKTİ'
Duruşmada müşteki avukatı sanığın suçu canavarca bir hisle işlediğini ve en ağır şekilde cezalandırılmasını isterken son sözü sorulan tutuklu sanık Adnan Soysal, 'Ben eşimi isteyerek zevk alarak öldürmedim, ben onu çok sevdim, çok pişmanım. Ben sadece kendimi öldürmek niyetimdeydim' sözlerini sarfetti.
AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSE ÇARPTIRILDI
Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Adnan Soysal'ın 'Nitelikli kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar vererek davayı sonlandırdı.
SOSYAL KİŞİLİK BOZUKLUĞU SAPTANMIŞ
Duruşma sonu açıklama yapan KADEM avukatları, 'KADEM olarak katılan sıfatıyla takip ettiğimiz bu davada bugün karar verildi. Mahkeme sanığın akıl sağlığı raporu için Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevkini istemişti. Gelen raporda, sosyal kişilik bozukluğu tanısı konulduğu ve cezai ehliyeti bu durumun etkilemediği belirtildi. Kadın erkek herkes için adaleti savunan KADEM olarak hem bu davada hem de benzer davalarda sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız' ifadelerini kullandı.
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