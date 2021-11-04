Kocası uykusunda öldürmüştü! Son sözlerini cezaevinde söyledi!

'SANIĞIN SUÇU İŞLEDİĞİ ANLAŞILMIŞTIR'

Aynı zamanda mütalaada, sanık Adnan Soysal'ın eşini öldürdüğünü ve jiletle kendisini de öldürmek istediğini ikrar ettiği, 19 Ağustos tarihli raporda sanığın cezai ehliyetinin tam çıktığı, sanığın ikrarı ve tanık anlatımları bütün olarak değerlendirildiğinde sanığın maktulü boğazını keserek 'Nitelikli kasten öldürme' suçunu işlemiş olduğunun anlaşıldığından dolayı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

'BENİM NİYETİM KENDİMİ ÖLDÜRMEKTİ'

Duruşmada müşteki avukatı sanığın suçu canavarca bir hisle işlediğini ve en ağır şekilde cezalandırılmasını isterken son sözü sorulan tutuklu sanık Adnan Soysal, 'Ben eşimi isteyerek zevk alarak öldürmedim, ben onu çok sevdim, çok pişmanım. Ben sadece kendimi öldürmek niyetimdeydim' sözlerini sarfetti.