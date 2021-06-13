Yeni kademe sonrası hastanelerde aşı kuyrukları oluştu

"UMDUĞUMDAN DAHA ÇABUK SIRA BANA GELDİ"

Aşısını yaptıran Funda Bayarslan, "Uzun süredir aşılanmayı bekliyordum, yoğun iş temposunda çalışıyoruz. Tedirgin olarak işe gidiyorduk, tedbirleri alıyorduk ama aşıyı da dört gözle bekliyorduk. Umduğumdan daha çabuk sıra bana geldi. İnsan biraz daha rahat oluyor aşılanınca muhteşem bir şey" diye konuştu.