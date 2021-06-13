Yeni kademe sonrası hastanelerde aşı kuyrukları oluştu
Aşılamanın 40 yaşa düşmesinin ardından hastanelerde uzun kuyruklar oluştu. Aşılama programına en son şehir içi ve şehirlerarası ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar ile taksi ve dolmuş esnafı, kargo ve kurye çalışanları dahil edilmişti, bugün itibariyle aşılama programına 40 yaşına kadar olan kişiler de dahil oldu. Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim Araştırma Hastanesi'ne bağlı Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nde aşı olmak için gelenler yoğunluk oluşturdu. Sabah saatlerinden itibaren hastanede başlayan aşıya talep yoğunluğu gün boyu devam etti. Aşılananlar, aşı polikliniklerin çevresinde olası bir yan etkiye karşı bir süre gözlem altında tutuldu.
Aşılamanın 40 yaşa düşmesinin ardından hastanelerde uzun kuyruklar oluştu.
"SON ZAMANLARIN EN YOĞUN AŞILAMA GÜNÜ BUGÜN"
Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Murat Sadettin Söylemez, "Normalleşmeyle birlikte hızlı bir şekilde yeni yaş grupları ve meslek grupları tanımlanmaya başladı. Son günlerde taleplerde artış yaşandı.
Biz de bu artan taleplere karşı hızlı bir şekilde kapasitemizi arttırmaya gittik. Hatta son günlerin en yoğun gününü bugün yaşıyoruz. Kısıtlama gününe denk gelmesine rağmen gün sonu itibariyle de yaklaşık 4 bin 100 vatandaşımızı sadece bizim hastanemizde aşılayacağımızı öngörüyoruz" dedi.
"UMDUĞUMDAN DAHA ÇABUK SIRA BANA GELDİ"
Aşısını yaptıran Funda Bayarslan, "Uzun süredir aşılanmayı bekliyordum, yoğun iş temposunda çalışıyoruz. Tedirgin olarak işe gidiyorduk, tedbirleri alıyorduk ama aşıyı da dört gözle bekliyorduk. Umduğumdan daha çabuk sıra bana geldi. İnsan biraz daha rahat oluyor aşılanınca muhteşem bir şey" diye konuştu.
"AŞI GELDİĞİNDEN BERİ BİR AN ÖNCE OLMAK İSTİYORDUM"
Arzu Ceylan ise "Maskelerden nefes alamıyoruz artık. Bir an önce aşılanma bitsin hepimiz rahat edelim. Dün randevu aldım hemen bugün aşılandım, sürpriz gibi oldu bana. İlk aşılar Türkiye'ye geldiğinden beri bir an önce olmak istedik" dedi.
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