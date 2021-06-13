Sağlık personellerinden aşı seferberliği

İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri çağrı merkezine gelen aşı talebinin yanı sıra kırsalda da aşı çalışmalarını sürdüren ekipler, engelli, yaşlı ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara da ulaşarak aşılarını yapıyor. Kırklareli'nin Dereköy köyünde aşısını olan Gülfidan Soykan sağlık sektörünün sunduğu hizmetin önemini vurgulayarak, herkesi aşı olmaya davet etti.



