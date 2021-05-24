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Malatya'da 9 araç birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü: 21 yaralı

'da 'ne ait araç dahil 9 aracın çarpıştığı zincirleme kazada 21 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle bir süre durma noktasına gelen ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 24.05.2021
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Malatya'da 9 araç birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü: 21 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde - yolunda meydana geldi. Turgut Özal viyadüğünde aynı yöndeki servis minibüsü, otomobil, hafif ticari araç ve 'ne ait araç dahil 9 araç çarpıştı.

Zincirleme kaza ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 21 kişi, sağlık görevlilerince ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre durma noktasına gelen ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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