Tramvay durağında can pazarı! Özel güvenlikten kritik müdahale



Kameralarca da kaydedilen o anları anlatan SAMULAŞ'ın 11 yıllık emektarı Eray Parlak, "Nöbetim esnasında saat 3 gibiydi. 'Abi ben gidiyorum. Ben şu anda kalp krizi geçiriyorum. Beni kurtarın' dedi. Zaten iki büklüm olmuştu. Kusması falan da vardı. Anlattığı şeylerde kalp kiriz belirtilerini gösteriyordu zaten. Ben o esnada acil olarak 112'ye haber verdim ve vatandaşı istasyonun içine taşıdım. Bilinci yerinde olsun diye kendisini sürekli konuşturuyordum. Bir iki vatandaş vardı onlarda sağ olsunlar yardımcı oldular. Artık son esnada, artık şok geçirmişti ve hiç nefes alamıyordu. Tamamen kendisinden geçmişti. İlk başta en azından bilinci yerindeydi. Sorduğum sorulara cevap verebiliyordu ama kusmadan sonra 'tamamen artık nefesim bitti nefes alamıyorum' dedi. Tamamen gitmişti. O esnada da son çare olarak kendisine kalp masajı uyguladım. Başka bir çarem yoktu artık onu yapmam gerekiyordu. Ben zaten o müdahaleyi yaptıktan sonra biraz öksürmeye başladı. Kendisine gelmeye rahat nefes almaya başladı. Onu hissettim zaten. O müdahaleyi sona bırakmıştım ben. Baştan kalp masajı yapmak istemedim ama son çare olarak onu uygulamak zorunda kaldım. Bende çok üzüldüm. Genç bir arkadaş kendisi. Allah korusun bir şey olsaydı o vicdan azabıyla kendimi çok yıpratırdım" dedi.