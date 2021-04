Tramvay durağında can pazarı! Özel güvenlikten kritik müdahale

Birçok durum yaşadığını ancak en çok bunun kendisini etkilediğini belirten Parlak, "Sıklıkla ilk yardım eğitimi, kalp masajı eğitimlerinin zaten görmemiz ve almamız gerekiyordu. Bu tür eğitimleri almıştık. Her gün her istasyonda insanlar rahatsızlanabiliyor. Şekeri düşen, yaşı olan, tansiyonu yükselen oluyor. Ben birçok olayla karşılaştım ama bu beni çok derinden etkileyen bir olay oldu. Bir arkadaşı genç birde kalp kriziyle hiç karşılaşmamıştım. Tansiyonu düşer müdahale ederiz ya da ambulansı ararız ama 'ben gittim beni kurtarın abi' dediği o an zaten çok kötü oldum. Hiç nefes alamıyordu" diye konuştu.