Tramvay durağında can pazarı! O anlar güvenlik kamerasında

Son dakika haberine göre; Samsun’da tramvay durağında beklerken kalp krizi geçiren kişi özel güvenlik görevlisinin yaptığı kritik müdahale ile kurtuldu. “Ben gittim beni kurtarın” diyerek feryad eden şahsı özel güvenlik nefesinin kesildiği anda yaptığı kalp masajı ile hayata döndürdü. O anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.