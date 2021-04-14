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Tramvay durağında can pazarı! O anlar güvenlik kamerasında

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Giriş: 14.04.2021 06:22
Güncelleme:14.04.2021 06:24
Son dakika haberine göre; Samsun’da tramvay durağında beklerken kalp krizi geçiren kişi özel güvenlik görevlisinin yaptığı kritik müdahale ile kurtuldu. “Ben gittim beni kurtarın” diyerek feryad eden şahsı özel güvenlik nefesinin kesildiği anda yaptığı kalp masajı ile hayata döndürdü. O anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Tramvay durağında can pazarı! O anlar kamerada
Tramvay durağında can pazarı! O anlar kamerada
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