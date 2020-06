Türk vatandaşı küçük kız, tacizi İngiltere’den şikayet etti!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı küçük kızın ihbarı sonrası E.T. hakkında soruşturma başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında E.T., Türkiye'ye geldiği tatil sırasında gözaltına alındı. Dış İlişkiler ve Avrupa Genel Müdürlüğü'nden Adalet Bakanlığı'na geçtiğimiz günlerde bir ihbar mektubu geldi. İngiltere'de yaşayan 13 yaşındaki küçük kız Türkiye'ye akrabalarının yanına tatil amaçlı geldi. Oyun oynadığı bir anda iddiaya göre, alkol alan E.T., küçük kızı elle taciz ederek vücut dokunulmazlığını ihlal etti. S.T., ilk sırada yaşadığı tedirginlik yaşayarak durumu babasına anlattı fakat iddiaya göre baba küçük kızına inanmadı.

TACİZE DEVAM ETTİ

Yaşananların ardından E.T. küçük kızı taciz etmeye devam edince S.T., bu kez de yaşadığı tacizi dedesine aktardı. Kimseyi yaşadığı tacize inandıramayan küçük kız İngiltere'ye döndüğünde şüpheliyi mail yolu ile Adalet Bakanlığı'na ihbar etti. Bakanlık İngilizce olarak gelen ihbarın ardından durumu derhal İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına bildirdi. Savcılık ihbarın ardından soruşturma başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında mağdur kızın babasının ifadesine başvuruldu.

Baba E.T., kızının cinsel istismar iddialarına yönelik hiçbir şekilde konuşmadıklarını, haberdar olmadığını, böyle bir olay olsaydı mutlaka haberinin olacağını, kendisinin mağdurun annesi ile ayrı olduğunu ve bu nedenle annesinin kızını manipüle ederek böyle şeyler söylettiğini iddia etti. Dede N.T.'de alınan ifadesinde torununun iddialarını ret etti. Savcılık şüpheli E.T.'nin ifadesine başvursa da E.T.'de tacizde bulunmadığı şeklinde ifade verdi.

22,5 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Savcılık yürütülen soruşturma sonunda 15 yaşından küçük mağdur kızın yalan söylemeyi gerektirecek ya da iftira atmayı gerektirecek bir durumu olmadığını, yaşanmayan bir olayı adli makamları harekete geçirip bir kazanç elde edemeyeceği kanaatine vararak E.T., hakkında 'Çocuğun Cinsel İstismarı' suçu kapsamında 22,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Şüpheli E.T., ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak. (Dilek YAMAN / ÖZEL İSTİHBARAT)