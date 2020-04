90 yaşındaki Hasibe Nine 1937’de okuduğu şiiri yeniden okudu

Koronavirüs nedeniyle 65 yaş üstü ile 20 yaş altı nüfusun eve kapandığı 23 Nisan'da Lüleburgaz'da yaşayan Hasibe Tez, okuduğu 23 Nisan şiiriyle yürekleri ısıttı.

23 Nisan 1937 tarihinde henüz 7 yaşında bir çocuk olan 1930 doğumlu Tez, o gün Lüleburgaz'daki törenlerde okuduğu Hasan Ali Yücel'in "Altın Ok" şiirini coşkuyla okudu. Şiirin bütün dizelerini hiç takılmadan okuyan 5 çocuk 12 torun sahibi Hasibe Nine, izleyenleri duygulandırdı.