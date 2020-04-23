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90 yaşındaki Hasibe Nine 1937’de okuduğu şiiri yeniden okudu

’nin Lüleburgaz ilçesinde yaşayan 90 yaşındaki 5 çocuk 12 torun sahibi Hasibe Tez, 1937’deki törenlerde okuduğu “Altın Ok” şiirini yeniden okudu. O günlerde henüz 7 yaşında olan Hasibe Tez’in 83 yıl sonra bile aynı heyecanla dolup taştığı görüldü.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.04.2020 Güncelleme Tarihi: 23.04.2020
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HASİBE NİNE 1937’DE OKUDUĞU ŞİİRİ YENİDEN OKUDU

nedeniyle 65 yaş üstü ile 20 yaş altı nüfusun eve kapandığı 'da Lüleburgaz'da yaşayan Hasibe Tez, okuduğu 23 Nisan şiiriyle yürekleri ısıttı.

90 yaşındaki Hasibe Nine 1937’de okuduğu şiiri yeniden okudu 90 YAŞINDAKİ HASİBE NİNE 1937’DE OKUDUĞU ŞİİRİ YENİDEN OKUDU

23 Nisan 1937 tarihinde henüz 7 yaşında bir çocuk olan 1930 doğumlu Tez, o gün Lüleburgaz'daki törenlerde okuduğu 'in "Altın Ok" şiirini coşkuyla okudu. Şiirin bütün dizelerini hiç takılmadan okuyan 5 çocuk 12 torun sahibi Hasibe Nine, izleyenleri duygulandırdı.

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