90 yaşındaki Hasibe Nine 1937’de okuduğu şiiri yeniden okudu
Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde yaşayan 90 yaşındaki 5 çocuk 12 torun sahibi Hasibe Tez, 23 Nisan 1937’deki törenlerde okuduğu “Altın Ok” şiirini yeniden okudu. O günlerde henüz 7 yaşında olan Hasibe Tez’in 83 yıl sonra bile aynı heyecanla dolup taştığı görüldü.
Koronavirüs nedeniyle 65 yaş üstü ile 20 yaş altı nüfusun eve kapandığı 23 Nisan'da Lüleburgaz'da yaşayan Hasibe Tez, okuduğu 23 Nisan şiiriyle yürekleri ısıttı.
23 Nisan 1937 tarihinde henüz 7 yaşında bir çocuk olan 1930 doğumlu Tez, o gün Lüleburgaz'daki törenlerde okuduğu Hasan Ali Yücel'in "Altın Ok" şiirini coşkuyla okudu. Şiirin bütün dizelerini hiç takılmadan okuyan 5 çocuk 12 torun sahibi Hasibe Nine, izleyenleri duygulandırdı.
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