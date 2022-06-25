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Zonguldak'ta hortum paniği! Korku dolu anlar kamerada

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Giriş: 25.06.2022 17:03
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde meydana gelen bir hortum cep telefonu ile görüntülendi. Kıyıya kadar gelen devasa hortum korku dolu anlar yaşattı.
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