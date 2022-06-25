25 Haziran 2022, Cumartesi
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Zonguldak'ta hortum paniği! Korku dolu anlar kamerada
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde meydana gelen bir hortum cep telefonu ile görüntülendi. Kıyıya kadar gelen devasa hortum korku dolu anlar yaşattı.