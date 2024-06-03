03 Haziran 2024, Pazartesi
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İstanbul’da taksici dehşeti kamerada! Ücret karşılığı birlikteliği kabul etmeyen kızlara küfür etti
Ataşehir’de 3 genç kızı aracına alan taksici, iddiaya göre yolculuk ücreti karşılığında birliktelik teklif etti. Genç kızların reddedip tepki göstermesi üzerine üzerine çıkan kavgada taksici, kızları araçtan kovup onlara ağır küfür etti. Yaşananlar kızların kamerasına yansıdı.