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İstanbul’da taksici dehşeti kamerada! Ücret karşılığı birlikteliği kabul etmeyen kızlara küfür etti

İHA
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Giriş: 03.06.2024 11:51
Ataşehir’de 3 genç kızı aracına alan taksici, iddiaya göre yolculuk ücreti karşılığında birliktelik teklif etti. Genç kızların reddedip tepki göstermesi üzerine üzerine çıkan kavgada taksici, kızları araçtan kovup onlara ağır küfür etti. Yaşananlar kızların kamerasına yansıdı.
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