Ölüme davetiye yorgun binalar! Yıkılan binanın yapımında ihmaller tespit edildi

İstanbul Küçükçekmece'de bir bina henüz bilinmeyen nedenle çöktü. Enkaz altından 2'si ağır 8 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Bir kişinin ise cansız bedenine ulaşıldı. Deniz kumu kullanıldığını tespit edilen bina ile ilgili soruşturma ne aşamada? Bina neden yıkıldı? Merak edilen gelişmeleri A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim’in konuğu olan inşaat mühendisi İhsan Karagöz değerlendirdi.

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