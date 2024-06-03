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Ölüme davetiye yorgun binalar! Yıkılan binanın yapımında ihmaller tespit edildi

ahaber.com.tr
İslim Esma Çobanoğlu
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Giriş: 03.06.2024 11:36
İstanbul Küçükçekmece'de bir bina henüz bilinmeyen nedenle çöktü. Enkaz altından 2'si ağır 8 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Bir kişinin ise cansız bedenine ulaşıldı. Deniz kumu kullanıldığını tespit edilen bina ile ilgili soruşturma ne aşamada? Bina neden yıkıldı? Merak edilen gelişmeleri A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim’in konuğu olan inşaat mühendisi İhsan Karagöz değerlendirdi.
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