Maltepe’de drift atan sürücüye para cezası yağdı

Maltepe’de drift atarak trafik güvenliği tehlikeye düşüren ve bu görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaşan araç sürücüsü hakkında 41 bin 558 TL trafik idari para cezası kesildi.

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