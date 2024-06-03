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Okul bahçesindeki yılan korkuttu

İHA
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Giriş: 03.06.2024 11:52
Bilecik'te hava sıcaklığının bir anda artmasından dolayı kent merkezinde bir noktada çıkan yılanlar itfaiye ekiplerince alınarak, doğaya salınıyor.
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Okul bahçesindeki yılan korkuttu
Okul bahçesindeki yılan korkuttu
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