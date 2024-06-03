Bozkırın saklı cenneti kendine hayran bırakıyor

Sivas’ın Yıldız Beldesinde bulunan ve saklı cennet olarak bilinen Değirmenaltı Şelalesi, görenleri kendine hayran bırakıyor. Turizme kazandırılması hedeflenen şelale, çevre il ve ilçelerden ziyaretçilerini ağırlıyor.

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