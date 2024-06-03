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Sokak köpeklerine mobil kısırlaştırma mı? Başıboş köpek sorunu için nasıl bir düzenleme yapılacak?

ahaber.com.tr
Filiz Uçan Savaş
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Giriş: 03.06.2024 12:33
Türkiye'de sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili yapılması beklenen düzenleme gündemdeki yerini koruyor. Tarım ve Orman Bakanlığı TBMM'ye "mobil kısırlaştırma" ünitelerinin yaygınlaştırılması için çalışma yürütüldüğünü bildirdi. Bakanlığın Meclis'e gönderdiği rapor, AK Partinin sokak hayvanlarına yönelik sorunların çözümü için yürüttüğü yasa çalışmasına yol gösterecek tespitleri de içeriyor. Detayları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.
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