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Adana'da bir iş yerinin kundaklanması güvenlik kamerasında

AA
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Giriş: 03.06.2024 12:36
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde dün bir iş yerinde kundaklama sonucu çıkan yangının güvenlik kamerası görüntüsüne ulaşıldı. Güzelevler Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde yazılım ve e-ticaret sektöründe faaliyet gösteren işletmenin dün akşam saatlerinde ateşe verilmesine ilişkin güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı.
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