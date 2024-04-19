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Zayıflamak isterken midesi delindi: 4 aydır yemek yiyemiyorum kusmaktan yoruldum!

DHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 19.04.2024 18:57
İstanbul'da 61 yaşındaki Sabiha Eldenüstün, kilolarını takıntı haline getirdi. Zayıflamak için midesine balon taktırmaya karar verdi. Ancak ameliyat sonrası adeta ölümle burun buruna geldi. Midesi delinen, 4 aydır yemek bile yiyemeyen Eldenüstün, ameliyatı yapan doktordan rekor tazminat istedi.
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4 aydır yemek yiyemiyorum kusmaktan yoruldum
"4 aydır yemek yiyemiyorum kusmaktan yoruldum"
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