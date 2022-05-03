03 Mayıs 2022, Salı
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Yüzen otel İzmir Limanı’na demir attı | Bin 200 yolculu dev gemi İzmir'e yanaştı
6 yıllık kruvaziyer hasretine geçtiğimiz günlerde son veren İzmir Limanı’na yüzen otel olarak bilinen bin 200 yolculu ikinci kruvaziyer gemisi yanaştı. Dev gemi, saat 21.00’da İzmir’den ayrılarak Bodrum’a hareket edecek.