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Yüzen otel İzmir Limanı’na demir attı | Bin 200 yolculu dev gemi İzmir'e yanaştı

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.05.2022 18:34
6 yıllık kruvaziyer hasretine geçtiğimiz günlerde son veren İzmir Limanı’na yüzen otel olarak bilinen bin 200 yolculu ikinci kruvaziyer gemisi yanaştı. Dev gemi, saat 21.00’da İzmir’den ayrılarak Bodrum’a hareket edecek.
Yüzen otel İzmir Limanı’na demir attı
Yüzen otel İzmir Limanı’na demir attı
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