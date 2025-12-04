Maltepe’de sıra sıra çöp dağları!

CHP'li Maltepe Belediyesi'nin temizlik görevlilerinin maaşlarını geç ödeyip mesailerini de eksik yatırması nedeniyle işçiler günlerde çöpleri toplamıyor. Sokaklarında sıra sıra çöp dağları oluşan ilçenin içler acısı halini AHaber.com.tr bizzat görüntüledi. Bölge halkının adeta isyan ettiği CHP'li ilçede salgın hastalık korkusu tedirgin ediyor.