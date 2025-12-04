04 Aralık 2025, Perşembe

Maltepe’de sıra sıra çöp dağları!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.12.2025 16:03
Güncelleme:04.12.2025 16:03
CHP'li Maltepe Belediyesi'nin temizlik görevlilerinin maaşlarını geç ödeyip mesailerini de eksik yatırması nedeniyle işçiler günlerde çöpleri toplamıyor. Sokaklarında sıra sıra çöp dağları oluşan ilçenin içler acısı halini AHaber.com.tr bizzat görüntüledi. Bölge halkının adeta isyan ettiği CHP'li ilçede salgın hastalık korkusu tedirgin ediyor.
