Yunanistan Sisam Adası'nı da silahlandırıyor! A Haber görüntüledi

Yunanistan Lozan Antlaşmasına rağmen Ege Adalarını silahlandırıyor. O adalardan biri de Sisam Adası. A Haber ekibi Sisam Adası’na en yakın noktaya gitti ve askeri hareketliliği yerinde görüntüledi. A haber muhabiri Sefer Ayçe detayları aktardı. Sisam Adası’nda tam 7.500 Yunan askeri var.

Yunanistan Lozan Antlaşmasına rağmen Ege Adalarını silahlandırıyor. O adalardan biri de Sisam Adası. A Haber ekibi Sisam Adası'na en yakın noktaya gitti ve askeri hareketliliği yerinde görüntüledi. A haber muhabiri Sefer Ayçe detayları aktardı. Sisam Adası'nda tam 7.500 Yunan askeri var.