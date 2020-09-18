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Yunanistan Sisam Adası'nı da silahlandırıyor! A Haber görüntüledi
Yunanistan Lozan Antlaşmasına rağmen Ege Adalarını silahlandırıyor. O adalardan biri de Sisam Adası. A Haber ekibi Sisam Adası’na en yakın noktaya gitti ve askeri hareketliliği yerinde görüntüledi. A haber muhabiri Sefer Ayçe detayları aktardı. Sisam Adası’nda tam 7.500 Yunan askeri var.
Yunanistan Lozan Antlaşmasına rağmen Ege Adalarını silahlandırıyor. O adalardan biri de Sisam Adası. A Haber ekibi Sisam Adası'na en yakın noktaya gitti ve askeri hareketliliği yerinde görüntüledi. A haber muhabiri Sefer Ayçe detayları aktardı. Sisam Adası'nda tam 7.500 Yunan askeri var.