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Yunanistan Sisam Adası'nı da silahlandırıyor! A Haber görüntüledi

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Giriş: 18.09.2020 11:38
Güncelleme:18.09.2020 12:57
Yunanistan Lozan Antlaşmasına rağmen Ege Adalarını silahlandırıyor. O adalardan biri de Sisam Adası. A Haber ekibi Sisam Adası’na en yakın noktaya gitti ve askeri hareketliliği yerinde görüntüledi. A haber muhabiri Sefer Ayçe detayları aktardı. Sisam Adası’nda tam 7.500 Yunan askeri var.

Yunanistan Lozan Antlaşmasına rağmen Ege Adalarını silahlandırıyor. O adalardan biri de Sisam Adası. A Haber ekibi Sisam Adası'na en yakın noktaya gitti ve askeri hareketliliği yerinde görüntüledi. A haber muhabiri Sefer Ayçe detayları aktardı. Sisam Adası'nda tam 7.500 Yunan askeri var.

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