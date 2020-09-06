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Türk savaş gemisi Kaş açıklarında! Meis Adası’nda hareketlilik var mı?

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Giriş: 06.09.2020 09:27
Güncelleme:06.09.2020 09:28
Oruç Reis, Doğu Akdeniz’de sismik araştırma faaliyetlerini sürdürüyor. Bölgede çalışmalar 22 Eylül tarihine kadar uzatıldı. Oruç Reis için NAVTEX ilanı sonrası hücumbotları bölgede bekleyişte. Fransa’nın kışkırtmalarına ortak olan Yunanistan bölgede gerginliği tırmandırıyor. Sıcak noktada yaşanan son gelişmeleri A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak aktardı. İşte tüm detaylar…
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Türk savaş gemisi Kaş açıklarında!
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