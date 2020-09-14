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Meis Adası'nda askeri hareketlilik devam ediyor

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Giriş: 14.09.2020 13:28
Güncelleme:14.09.2020 13:29
Yunanistan'ın Meis Adası'nda askeri hareketliliği devam ediyor. A Haber ekipleri Yunan zodyakları canlı yayında görüntüledi. A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak son gelişmeleri aktardı.

Yunanistan'ın Meis Adası'nda askeri hareketliliği devam ediyor. A Haber ekipleri Yunan zodyakları canlı yayında görüntüledi. A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak son gelişmeleri aktardı.

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