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Meis Adası'nda askeri hareketlilik devam ediyor
Yunanistan'ın Meis Adası'nda askeri hareketliliği devam ediyor. A Haber ekipleri Yunan zodyakları canlı yayında görüntüledi. A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak son gelişmeleri aktardı.
Yunanistan'ın Meis Adası'nda askeri hareketliliği devam ediyor. A Haber ekipleri Yunan zodyakları canlı yayında görüntüledi. A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak son gelişmeleri aktardı.