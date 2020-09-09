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Yunan provokasyonu! Meis Adası'nda iki zodyak botta silahlı devriye

Doğu Akdeniz'de tansiyonu yükseltmeye devam eden Yunanistan, Türkiye'ye en yakın kara parçası olan ve silahsız olması gereken Meis Adası'ndaki askeri hareketliliği artırdı. Antalya'nın Kaş ilçesine 2,1 kilometre uzaklıktaki Meis Adası'nda konuşlanan Yunan askerleri, ağır silahların bulunduğu Zodyak botlarla her gün devriye geziyor. Adada komandoları taşıyan askeri kamyonlar görülürken, mevzilerde de bakım çalışması yapıldığı gözlendi. Adadaki askeri hareketlilik böyle görüntülendi.

Giriş Tarihi: 09.09.2020 16:02 Güncelleme Tarihi: 09.09.2020 16:08
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Yunan provokasyonu! Meis Adası'nda iki zodyak botta silahlı devriye

Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Doğu Akdeniz'de çalışma yapması ve Navtex duyuruları sonrası bölgede yükselen tansiyon askeri hareketliliği artırdı. Fransız haber ajansı AFP, 28 Ağustos'ta servis ettiği fotoğraflarda Yunan askerlerinin içinde turistlerin de bulunduğu bir feribotla Meis Adası'na indiğini duyurmuştu. Yunanistan'ın Türkiye'ye 2,1 kilometre uzaklıktaki Meis Adası'na uluslararası anlaşmaların aksine asker sevkıyatı yapmasına Türkiye sert tepki göstermişti.

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Yunan provokasyonu! Meis Adası'nda iki zodyak botta silahlı devriye

AĞIR SİLAHLI ZODYAK
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hamlelerinin ardından provokatif eylemlerini sürdüren Yunanistan, silahsız olması gereken Meis Adası'nda askeri hareketliliği artırdı. Üzerinde ağır silahların ve komandoların bulunduğu zodyak botlar, adanın çevresinde her gün devriye geziyor. Yunan askerlerinin sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki kez ada etrafında turladığı öğrenildi.

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Yunan provokasyonu! Meis Adası'nda iki zodyak botta silahlı devriye

Türk karasularında yer alan ve Meis'e en yakın kara parçası konumundaki Besmi Adası'nda, normal şartlarda sadece Sahil Güvenlik botunun bulunduğu Meis Adası'nda alınan aşırı güvenlik önlemlerini ve ağır silahlı komandolar görüntülendi.

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Yunan provokasyonu! Meis Adası'nda iki zodyak botta silahlı devriye

Birinde 6, diğerinde 4 Yunan komandosu bulunan 2 fiber zodyak bot, ada çevresinde devriye yaptı. Botlarda ağır makinalı silahlar bulunması dikkat çekti.

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Yunan provokasyonu! Meis Adası'nda iki zodyak botta silahlı devriye

ASKERİ ARAÇLAR GEZİYOR
Meis Adası'nın Kaş'a bakan yamacında yer alan yerleşim yerlerinin arasında ise komandoları taşıyan askeri kamyonlar görüldü. Görüntülerde Yunan askerlerinin askeri araçla yüksek tepeye çıktığı, araçtan inip adanın farklı noktalarındaki kurulu mevzilerde bakım çalışması yaptığı gözlendi.