A Haber Meis Adası açıklarındaki Yunan savaş gemisini görüntüledi | Doğu Akdeniz'de eller tetikte

Doğu Akdeniz'de neler oluyor? Oruç Reis sismik araştırma faaliyetlerini sürdürüyor. Yunanistan ise Avrupa'dan aldığı destekle gerginliği tırmandırma peşinde... A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak Meis açıklarında yaşana sıcak gelişmeleri aktardı. 7 gün 24 saat aralıksız Mavi Vatan nöbetinde olan güvenlik güçlerine A Haber mikrofonlarını uzattı ve bölgede yaşanan son gelişmeleri aktardı. Öte yandan Meis Adası'nda nöbet tutan Yunan savaş gemisi ise A Haber kameraları tarafından görünütülendi.