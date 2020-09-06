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A Haber Meis Adası açıklarındaki Yunan savaş gemisini görüntüledi | Doğu Akdeniz'de eller tetikte

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Giriş: 06.09.2020 14:01
Güncelleme:06.09.2020 16:26
Doğu Akdeniz'de neler oluyor? Oruç Reis sismik araştırma faaliyetlerini sürdürüyor. Yunanistan ise Avrupa'dan aldığı destekle gerginliği tırmandırma peşinde... A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak Meis açıklarında yaşana sıcak gelişmeleri aktardı. 7 gün 24 saat aralıksız Mavi Vatan nöbetinde olan güvenlik güçlerine A Haber mikrofonlarını uzattı ve bölgede yaşanan son gelişmeleri aktardı. Öte yandan Meis Adası'nda nöbet tutan Yunan savaş gemisi ise A Haber kameraları tarafından görünütülendi.
A Haber Meis açıklarındaki Yunan savaş gemisini görüntüledi
A Haber Meis açıklarındaki Yunan savaş gemisini görüntüledi
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