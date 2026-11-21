Erdoğan’dan teşkilata birlik mesajı: “Milletin içinden kimse bizi koparamaz”

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın AK Parti teşkilatlarına yönelik birlik, beraberlik ve ahlaklı siyaset vurgusu, A Haber Editörü Hayrullah Ergüner ve Kurgu Yönetmeni Zeki Aydın’ın hazırladığı Analiz yayınında ele alındı. Erdoğan’ın milletle gönül bağının korunması, parti içinde ayrışmaya izin verilmemesi ve fon tartışmalarında mağduriyetlerin giderilmesine ilişkin mesajları mercek altına alındı.