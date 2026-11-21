Ejderha'dan tarihi gövde gösterisi: 51 İHA'yı tek kurşun atmadan düşürdü!

ASELSAN'ın geliştirdiği yerli ve milli Ejderha, elektromanyetik dalgalarla 51 insansız hava aracını aynı anda etkisiz hâle getirerek dünya gündemine oturdu. Çelik Kubbe'nin önemli parçalarından biri olan Ejderha, kablolu ve kablosuz dronlara karşı geliştirdiği kabiliyetiyle savunma teknolojilerinde yeni bir dönemin kapısını araladı. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Ayhan Sarı, Ejderha'nın teknolojik üstünlüğünü ve modern savaş alanındaki önemini değerlendirirken Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Anar Ali, Türkiye'nin savunma sanayisindeki yükselişini, Kızılelma'nın envantere girişini ve küresel savunma pazarındaki yeni hedeflerini A Haber ekranlarında anlattı.