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Yumurtadaki hile mide bulandırdı | Tüketici Hakem Heyeti Onursal Başkanı Ağaoğlu A Haber'de uyardı

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Giriş: 30.09.2020 17:15
Güncelleme:30.09.2020 17:18
Tüketici Hakem Heyeti Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu son zamanlarda yumurtadaki yapılan hileyi A Haber canlı yayınında deşifre etti. Ağaoğlu, yumurtada son zamanlarda gramaj oyunu yapıldığını ve tüketicilerin aldatıldığını söyledi. Tüketiciye özellikle de son kullanım tarihleri konusunda dikkat etmeleri konusunda da uyarılarda bulunan Ağaoğlu, 7/24 hizmet veren Alo 174 ya da CİMER üzerinde de bildirirlerse çözüm kolaylaşır.

Tüketici Hakem Heyeti Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu son zamanlarda yumurtadaki yapılan hileyi A Haber canlı yayınında deşifre etti. Ağaoğlu, yumurtada son zamanlarda gramaj oyunu yapıldığını ve tüketicilerin aldatıldığını söyledi. Tüketiciye özellikle de son kullanım tarihleri konusunda dikkat etmeleri konusunda da uyarılarda bulunan Ağaoğlu, 7/24 hizmet veren Alo 174 ya da CİMER üzerinde de bildirirlerse çözüm kolaylaşır.

Yumurtadaki hile mide bulandırdı | Tüketici Hakem Heyeti Onursal Başkanı Ağaoğlu A Haberde uyardı YUMURTADA PİŞİRİRKEN İÇİNE BUZ ATARSANIZ BAKIN NE OLUYOR?

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