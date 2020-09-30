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Yumurtadaki hile mide bulandırdı | Tüketici Hakem Heyeti Onursal Başkanı Ağaoğlu A Haber'de uyardı
Tüketici Hakem Heyeti Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu son zamanlarda yumurtadaki yapılan hileyi A Haber canlı yayınında deşifre etti. Ağaoğlu, yumurtada son zamanlarda gramaj oyunu yapıldığını ve tüketicilerin aldatıldığını söyledi. Tüketiciye özellikle de son kullanım tarihleri konusunda dikkat etmeleri konusunda da uyarılarda bulunan Ağaoğlu, 7/24 hizmet veren Alo 174 ya da CİMER üzerinde de bildirirlerse çözüm kolaylaşır.
Tüketici Hakem Heyeti Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu son zamanlarda yumurtadaki yapılan hileyi A Haber canlı yayınında deşifre etti. Ağaoğlu, yumurtada son zamanlarda gramaj oyunu yapıldığını ve tüketicilerin aldatıldığını söyledi. Tüketiciye özellikle de son kullanım tarihleri konusunda dikkat etmeleri konusunda da uyarılarda bulunan Ağaoğlu, 7/24 hizmet veren Alo 174 ya da CİMER üzerinde de bildirirlerse çözüm kolaylaşır.