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Haberler Galeri Yumurtadaki hile mide bulandırdı | Tüketici Hakem Heyeti Onursal Başkanı Ağaoğlu A Haber'de uyardı

Yumurtadaki hile mide bulandırdı | Tüketici Hakem Heyeti Onursal Başkanı Ağaoğlu A Haber'de uyardı

Tüketici Hakem Heyeti Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu son zamanlarda yumurtadaki yapılan hileyi A Haber canlı yayınında deşifre etti.

Giriş Tarihi: 30.09.2020 17:12 Güncelleme Tarihi: 30.09.2020 17:19
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Yumurtadaki hile mide bulandırdı | Tüketici Hakem Heyeti Onursal Başkanı Ağaoğlu A Haber'de uyardı

Tüketici Hakem Heyeti Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu son zamanlarda yumurtadaki yapılan hileyi A Haber canlı yayınında deşifre etti. Ağaoğlu, yumurtada son zamanlarda gramaj oyunu yapıldığını ve tüketicilerin aldatıldığını söyledi.

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Yumurtadaki hile mide bulandırdı | Tüketici Hakem Heyeti Onursal Başkanı Ağaoğlu A Haber'de uyardı

Tüketiciye özellikle de son kullanım tarihleri konusunda dikkat etmeleri konusunda da uyarılarda bulunan Ağaoğlu, 7/24 hizmet veren Alo 174 ya da CİMER üzerinde de bildirirlerse çözüm kolaylaşır.

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Yumurtadaki hile mide bulandırdı | Tüketici Hakem Heyeti Onursal Başkanı Ağaoğlu A Haber'de uyardı

YUMURTA PİŞİRİRKEN İÇİNE BUZ ATARSANIZ BAKIN NE OLUYOR?

Kahvaltıların ve yemeklerin vazgeçilmezi olan yumurtanın faydaları saymakla bitmiyor. Hemen hemen herkesin mutfağında bulunan yumurta ile pek çok farklı lezzet denenebiliyor.

Yumurtayı pişirirken içine bir küp buz atarsanız sonuçlarına inanamayacaksınız.

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Yumurtadaki hile mide bulandırdı | Tüketici Hakem Heyeti Onursal Başkanı Ağaoğlu A Haber'de uyardı

Buharlı pişiriciniz yoksa, sadece bir tencere, bir kevgir ve bir kaç tahta kaşık kullanın. Bakın, oldu bu iş!

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Yumurtadaki hile mide bulandırdı | Tüketici Hakem Heyeti Onursal Başkanı Ağaoğlu A Haber'de uyardı

Soğutma rafınız yoksa turtaları soğutmak için kevgir kullanabilirsiniz.