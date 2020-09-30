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30 Eylül 2020, Çarşamba
Haberler Galeri Yumurtadaki hile mide bulandırdı | Tüketici Hakem Heyeti Onursal Başkanı Ağaoğlu A Haber'de uyardı
Yumurtadaki hile mide bulandırdı | Tüketici Hakem Heyeti Onursal Başkanı Ağaoğlu A Haber'de uyardı
Tüketici Hakem Heyeti Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu son zamanlarda yumurtadaki yapılan hileyi A Haber canlı yayınında deşifre etti.
Giriş Tarihi: 30.09.2020 17:12 Güncelleme Tarihi: 30.09.2020 17:19