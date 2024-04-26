Yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı: 1 ölü

Sakarya'nın Karasu ilçesinde 58 yaşındaki kadın, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarpması neticesinde hayatını kaybetti. Öte yandan, kazanın ardından otomobil de kullanılamaz hale geldi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN