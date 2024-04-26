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Yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı: 1 ölü

ahaber.com.tr
İHA
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Giriş: 26.04.2024 16:21
Sakarya'nın Karasu ilçesinde 58 yaşındaki kadın, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarpması neticesinde hayatını kaybetti. Öte yandan, kazanın ardından otomobil de kullanılamaz hale geldi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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