Yolu kapatıp, silahlarla havaya ateş açtılar! Jandarma yakalamak için çalışma başlattı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde 7 kişi, yolu kapatarak tüfek ve tabancalarla havaya ateş açtı. O anlar, cep telefonu kamerasına kaydedilip, sosyal medyada paylaşıldı. Jandarma, 7 kişinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

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