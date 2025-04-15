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Yolcu otobüsü dumanlar içerisinde kaldı, yolcular panik yaşadı!

Yolcu otobüsü dumanlar içerisinde kaldı, yolcular panik yaşadı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.04.2025 20:30
Yangın, Antakya - İskenderun yolu Belen ilçesi Kıcı mevkiinde yaşandı. Antakya istikametine ilerleyen Ege VİP firmasına ait yolcu otobüsü, motorunda yaşanan arıza sonrası Kıcı mevkiinde dumanlar içerisinde kaldı. Araçta yangın çıktığının düşünülmesi üzerine yolcular panikle aracı boşalttı. İhbar üzerine bölgeye gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de bölgeye gelerek hazırda bekledi. Otobüs kaptanı ve muavinin yangın olduğunu düşünerek müdahale etmeye çalıştığı anlar ve vatandaşların yaşadığı panik kameraya yansıdı.
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Yolcu otobüsü dumanlar içerisinde kaldı, yolcular panik yaşadı!
Yolcu otobüsü dumanlar içerisinde kaldı, yolcular panik yaşadı!
Yolcu otobüsü dumanlar içerisinde kaldı, yolcular panik yaşadı!
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