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Yol kapandı gazeteciler mahsur kaldı
Muş'ta kar altında kalan köyleri görüntülemeye giden gazeteciler, dönüş yolunda mahsur kaldı. İş makineleriyle uzun uğraşların ardından yol açılarak basın mensuplarına ulaşıldı.
Muş'ta kar altında kalan köyleri görüntülemeye giden gazeteciler, dönüş yolunda mahsur kaldı. İş makineleriyle uzun uğraşların ardından yol açılarak basın mensuplarına ulaşıldı.