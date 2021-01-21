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Yol kapandı gazeteciler mahsur kaldı

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Giriş: 21.01.2021 09:00
Güncelleme:21.01.2021 09:00
Muş'ta kar altında kalan köyleri görüntülemeye giden gazeteciler, dönüş yolunda mahsur kaldı. İş makineleriyle uzun uğraşların ardından yol açılarak basın mensuplarına ulaşıldı.

Muş'ta kar altında kalan köyleri görüntülemeye giden gazeteciler, dönüş yolunda mahsur kaldı. İş makineleriyle uzun uğraşların ardından yol açılarak basın mensuplarına ulaşıldı.

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