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Trabzon'da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 6 gözaltı

ahaber.com.tr
İHA
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Giriş: 26.04.2024 16:19
Trabzon Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 6 hedef şahsın yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Narkotik köpeklerinin de katıldığı operasyonda 1 şahıs Amasya ilinde olmak üzere 6 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
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