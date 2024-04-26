Trabzon'da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 6 gözaltı

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 6 hedef şahsın yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Narkotik köpeklerinin de katıldığı operasyonda 1 şahıs Amasya ilinde olmak üzere 6 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

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