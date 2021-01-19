A Haber ekibi fırtına ve tipiye yakalandı

Doğu Anadolu'da kar ve tipi nedeniyle birçok yol ulaşıma kapandı. Karayolları il özel idare ekipleri bölgede yolları açmak için teyakkuza geçti. Çalışmalara katılan ekibimiz, tipinin ortasında kaldı. Detayları A Haber muhabiri Ahmet Çelik Muş'tan aktardı.

Doğu Anadolu'da kar ve tipi nedeniyle birçok yol ulaşıma kapandı. Karayolları il özel idare ekipleri bölgede yolları açmak için teyakkuza geçti. Çalışmalara katılan ekibimiz, tipinin ortasında kaldı. Detayları A Haber muhabiri Ahmet Çelik Muş'tan aktardı.