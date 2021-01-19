19 Ocak 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları A Haber ekibi fırtına ve tipiye yakalandı

A Haber ekibi fırtına ve tipiye yakalandı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.01.2021 09:46
Güncelleme:19.01.2021 10:01
Doğu Anadolu'da kar ve tipi nedeniyle birçok yol ulaşıma kapandı. Karayolları il özel idare ekipleri bölgede yolları açmak için teyakkuza geçti. Çalışmalara katılan ekibimiz, tipinin ortasında kaldı. Detayları A Haber muhabiri Ahmet Çelik Muş'tan aktardı.

Doğu Anadolu'da kar ve tipi nedeniyle birçok yol ulaşıma kapandı. Karayolları il özel idare ekipleri bölgede yolları açmak için teyakkuza geçti. Çalışmalara katılan ekibimiz, tipinin ortasında kaldı. Detayları A Haber muhabiri Ahmet Çelik Muş'tan aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Buzlanma ve don uyarısı!
Buzlanma ve don uyarısı!
A Haber ekibi fırtına ve tipiye yakalandı
A Haber ekibi fırtına ve tipiye yakalandı
Ölümünün 14. yılında anılıyor
Ölümünün 14. yılında anılıyor
Hayali kafes! Doğaya bırakılınca...
Hayali kafes! Doğaya bırakılınca...
Sokak köpekleri yaşlı adama saldırdı
Sokak köpekleri yaşlı adama saldırdı
Çığ düşme anı kamerada
Çığ düşme anı kamerada
ÖSYM 2021 sınav takvimi açıklandı
ÖSYM 2021 sınav takvimi açıklandı
Etkisini yitirmesini bekliyoruz
"Etkisini yitirmesini bekliyoruz"
Yaşlı kadının yardım çığlıkları kameraya yansıdı
Yaşlı kadının yardım çığlıkları kameraya yansıdı
Kayıp doktordan acı haber
Kayıp doktordan acı haber
Gözlerine inanamadılar! 45 kadın bir araya gelip...
Gözlerine inanamadılar! 45 kadın bir araya gelip...
Utanç verici! İğrenç anlar kamerada
Utanç verici! İğrenç anlar kamerada
Daha Fazla Video Göster