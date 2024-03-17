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Yok olmaya yüz tutan meslek: Çulhacılık

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.03.2024 12:57
Teknolojik gelişmelere bağlı olarak yok olmaya yüz tutan el sanatlarından "çulhacılık" mesleği bugünlerde zor günler geçiriyor. Şanlıurfa merkezde oluşturduğu atölyede çulhacılık sanatını sürdürmeye çalışan 60 yaşındaki Mehmet Karataş bu mesleğin son ustası. İşte çulhacılık mesleği ve Karataş'ın hikayesi...
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Yok olmaya yüz tutan meslek: Çulhacılık
Yok olmaya yüz tutan meslek: Çulhacılık
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