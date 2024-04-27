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Amasya'da Şehzadeler Müzesi! Padişah ve Şehzadelerin bal mumu heykelleri ilgi görüyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.04.2024 19:37
Amasya'daki Şehzadeler Müzesi'nde, Osmanlı padişahları ve şehzadelerin bal mumu heykelleri bulunuyor. A Haber muhabiri Murat Onur ve konuğu müze görevlisi Şahin Bulut müzeyi A Haber izleyicileri için gezdi. İşte detaylar…
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