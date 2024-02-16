Yoğurt kovasından tarih fışkırdı

Manisa İl Jandarma Komutanlığı tarafından Akhisar ilçesinde 3 şahsın 4 ayrı adresteki ev ve eklentilerinde yapılan aramada yoğurt kabı içinde çok sayıda tarihi sikke, obje ve figür ele geçirildi.

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