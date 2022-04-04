Yerli ve milli olay yeri inceleme aracı: Kıraç

Emniyet teşkilatında tamamen yerli ve milli yeni olay yeri inceleme aracı "Kıraç" hizmete girdi. Kıraç'ın özellikleri neler? Detayları Antalya'da bulunan A Haber muhabiri Yasin Anzerli aktardı. Komiser Yardımcısı Gizem Öztürk, Kıraç ile ilgili bilgiler verdi.

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