04 Nisan 2022, Pazartesi
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Yerli ve milli olay yeri inceleme aracı: Kıraç
Emniyet teşkilatında tamamen yerli ve milli yeni olay yeri inceleme aracı "Kıraç" hizmete girdi. Kıraç'ın özellikleri neler? Detayları Antalya'da bulunan A Haber muhabiri Yasin Anzerli aktardı. Komiser Yardımcısı Gizem Öztürk, Kıraç ile ilgili bilgiler verdi.