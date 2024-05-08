Katil İsrail son sığınak Refah’ı vuruyor

Hamas'ın ateşkesi kabul ettiği andan itibaren Orta Doğu'da adeta baş döndüren gelişmeler yaşanıyor. İsrail Refah'a kara katliamı başlattı. Sınır kapısı İsrail'in eline geçti. "Uzlaşı yok" mesajı veren Netanyahu, saldırıların Hamas üzerindeki baskıyı artıracağını iddia etti.

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