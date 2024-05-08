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Otluk alanda saklanan zanlı dron kamerasına yakalandı

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 08.05.2024 10:38
Tekirdağ’ın Saray ilçesinde kasten adam öldürme suçundan aranan şüpheli, otların arasına saklanırken yakalandı. Operasyon ve yakalanma anı dron kamerasına yansıdı.
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