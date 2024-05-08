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İple arabaya bağladı metrelerce sürükledi!

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.05.2024 10:06
Antalya'nın Kaş ilçesinde 2 komşu arasında köpek yüzünden tartışma çıktı. Tartışma sonrası Şaban T., Orhan S.'yi ip ile aracına bağlayarak metrelerce sürükledi. İnsanlık dışı vahşet kameralara yansıdı.
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İple arabaya bağladı metrelerce sürükledi!
İple arabaya bağladı metrelerce sürükledi!
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