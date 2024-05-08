08 Mayıs 2024, Çarşamba
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Jandarma sürücüleri lokum ve çikolata ile durdurdu
Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde jandarma ekipleri Trafik Haftası dolayısıyla gerçekleştirdikleri denetimlerde durdurdukları sürücülere lokum ve çikolata ikram ederken aynı zamanda güvenli trafik için bilgilendirme yaptılar.