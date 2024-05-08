08 Mayıs 2024, Çarşamba
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Polis ehliyet istedi, alkollü sürücü ise ayakkabı: İlginç diyalog kamerada
Aksaray’da polisin uygulama yaptığını fark eden alkollü sürücü uygulama noktasına 60 metre kala araçtan inerek yaya olarak kaçmaya çalışırken polis ve bekçiler tarafından yakalandı. Kaçarken ayakkabısı ayağından çıkan sürücü ile polis arasında ayakkabı imtihanı yaşanırken, polis ehliyet istedi, alkollü sürücü ise ayakkabı.