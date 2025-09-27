27 Eylül 2025, Cumartesi

Yerli SMA ilacı yolda! Milyonluk ilaç Türkiye’de üretilecek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.09.2025 09:14
SMA günümüzün en ağır hastalıklarından biri. Özellikle çocuklar için yapılan yardım kampanyaları var. A haber olarak biz de her zaman destek olmaya çalışıyoruz bu kampanyalara. Sıradaki haberimiz ise SMA tedavisinde kullanılan ilaçla ilgili. Sağlık Bakanlığı önemli bir duyuru yaptı. SMA ilaçlarında kullanılan etken madde olan "Nusinersen" artık Türkiye'de üretilmeye başlanıyor.
