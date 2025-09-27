Yerli SMA ilacı yolda! Milyonluk ilaç Türkiye’de üretilecek

SMA günümüzün en ağır hastalıklarından biri. Özellikle çocuklar için yapılan yardım kampanyaları var. A haber olarak biz de her zaman destek olmaya çalışıyoruz bu kampanyalara. Sıradaki haberimiz ise SMA tedavisinde kullanılan ilaçla ilgili. Sağlık Bakanlığı önemli bir duyuru yaptı. SMA ilaçlarında kullanılan etken madde olan "Nusinersen" artık Türkiye'de üretilmeye başlanıyor.

