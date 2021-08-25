26 Ağustos 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Yerli koronavirüs ilacı dünyada ilk olacak! Geri sayım başladı: Tüm varyantlarda etkili olması bekleniyor

Yerli koronavirüs ilacı dünyada ilk olacak! Geri sayım başladı: Tüm varyantlarda etkili olması bekleniyor

DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.08.2021 13:59
Ankara, Bilkent ve Hacettepe Üniversitesi bilim insanları tarafından geliştirilen ve hayvan deneyleri başarıyla tamamlanan Kovid-19'a karşı burundan sprey şeklindeki "koruyucu ilaç" için geri sayım başladı. İlacın Faz 1 çalışmaları için gerçekleştirilecek numune üretimlerinin ardından etik kurul onayı ile gönüllüler üzerindeki araştırmalar başlayacak. Her şey yolunda giderse aralık ayında kullanıma sunulması planlanan ilaç, Bilkent Üniversitesi Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi (UNAM) bünyesinde geliştirildi. Sprey ilacın, var olan ya da ortaya çıkabilecek tüm varyantlara karşı etkili olması bekleniyor. Griffithsin (GRFT) adı verilen bir proteinle geliştirilen ilaç, Sars-Cov2 virüsünü bloke edecek protein tabanlı bir ilaç adayı olarak da dünyada ilk olacak.
Yoldan geçerken silahlı kavganın ortasında kaldılar
Yoldan geçerken silahlı kavganın ortasında kaldılar
Batman alarm veriyor
Batman alarm veriyor
39 ilçe 306 nokta! İstanbul polisi harekete geçti
39 ilçe 306 nokta! İstanbul polisi harekete geçti
Bakanlık görevlileri uçuruma yuvarlandı
Bakanlık görevlileri uçuruma yuvarlandı
Göçmenler yakalandı
Göçmenler yakalandı
Karantinayı ihlal etti! Bakın nerede yakayı ele verdi
Karantinayı ihlal etti! Bakın nerede yakayı ele verdi
Test sürüşü faciayla sonlandı
Test sürüşü faciayla sonlandı
Bu görüntünün cezası belli oldu
Bu görüntünün cezası belli oldu
İBB hırsızlık iftirasıyla işten çıkardı!
İBB hırsızlık iftirasıyla işten çıkardı!
Maltepe’de 5 aylık bebeğini rehin alan kişi gözaltında
Maltepe'de 5 aylık bebeğini rehin alan kişi gözaltında
İBB’ye otopark tepkisi
İBB’ye otopark tepkisi
25 Ağustos 2021 Hava durumu
25 Ağustos 2021 Hava durumu
Daha Fazla Video Göster