05 Aralık 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Market arabasıyla kasaları boşalttı! Hırsızlık planı aylar öncesinden yapıldı
Market arabasıyla kasaları boşalttı! Hırsızlık planı aylar öncesinden yapıldı

Market arabasıyla kasaları boşalttı! Hırsızlık planı aylar öncesinden yapıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
Giriş: 05.12.2025 09:47
Büyükçekmece Adliyesi'ndeki 147 milyonluk soygun konuşulmaya devam ediyor. İddialara göre hırsız İngiltere'ye kaçtı. Onunla birlikte yurtdışına giden eşi hakkında da kırmızı bülten çıkarıldı. İkisi de aranıyor. Onları tanıyan herkes tam anlamıyla şok içerisinde. Hatta, Erdal Timurtaş'ın annesi de; soygunu haberlerden öğrenmiş. Öte yandan hırsızlık anı görüntüleri de ortaya çıktı. Gözaltına alınan adli emanet memuru tutuklandı. Detayları A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Market arabasıyla kasaları boşalttı! Hırsızlık planı aylar öncesinden yapıldı
ABONE OL
Adana’da 15 yıllık sözleşme kavgası
Adana'da 15 yıllık sözleşme kavgası
Mevsim normalleri değişti, ayılar hâlâ uyanık
Mevsim normalleri değişti, ayılar hâlâ uyanık
İşte 147 milyonluk hırsızlığın görüntüleri
İşte 147 milyonluk hırsızlığın görüntüleri
Muğla’da fırtına ve şiddetli yağış!
Muğla'da fırtına ve şiddetli yağış!
Takla atan araç ağacı söktü: 1 ölü
Takla atan araç ağacı söktü: 1 ölü
Dur ihtarına uymayan sürücü kadına çarptı
"Dur" ihtarına uymayan sürücü kadına çarptı
Trafikte kadın sürücüye saldıran şahıs yakalandı!
Trafikte kadın sürücüye saldıran şahıs yakalandı!
14 bıçak darbeli kavga: Şüpheli kadın habercilere saldırdı
14 bıçak darbeli kavga: Şüpheli kadın habercilere saldırdı
Lise öğrencisi sözlü tartıştığı çocuk tarafından bıçaklandı
Lise öğrencisi sözlü tartıştığı çocuk tarafından bıçaklandı
Kadıköy’de yardım kutusu hırsızlığı
Kadıköy’de yardım kutusu hırsızlığı
İstanbul Valiliğinden Güngören’deki patlama açıklaması
İstanbul Valiliğinden Güngören’deki patlama açıklaması
104 araca 103 bin lira ceza kesildi
104 araca 103 bin lira ceza kesildi
Daha Fazla Video Göster