Market arabasıyla kasaları boşalttı! Hırsızlık planı aylar öncesinden yapıldı

Büyükçekmece Adliyesi'ndeki 147 milyonluk soygun konuşulmaya devam ediyor. İddialara göre hırsız İngiltere'ye kaçtı. Onunla birlikte yurtdışına giden eşi hakkında da kırmızı bülten çıkarıldı. İkisi de aranıyor. Onları tanıyan herkes tam anlamıyla şok içerisinde. Hatta, Erdal Timurtaş'ın annesi de; soygunu haberlerden öğrenmiş. Öte yandan hırsızlık anı görüntüleri de ortaya çıktı. Gözaltına alınan adli emanet memuru tutuklandı. Detayları A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN